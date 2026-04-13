Эксперт раскрыл цели США при блокировке Ормузского пролива

Ограничивая движение через Ормузский пролив, США лишают Китай доступа к дешевой нефти и тем самым пытаются заставить власти КНР усилить давление на Иран. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что перекрытие Ормузского пролива американцами повлияет на цены на энергоносители — они начнут увеличиваться еще больше. Собеседник NEWS.ru уточнил, что, несмотря на заявления Дональда Трампа о блокировке всех судов, которые заплатят Тегерану за проход, скорее всего, будут блокироваться только танкеры, принадлежащие Ирану или транспортирующие иранские грузы, в том числе нефть.

«Таким образом США хотят дополнительно создать проблемы Китаю, который скупает сырье со скидкой. И так, наверное, Вашингтон хочет больше вовлечь КНР в этот конфликт, чтобы те давили на Иран и он пошел на определенные компромиссы», — объяснил Юшков.

Он добавил, что США также намерены сократить прибыль Ирана от экспорта углеводородов, чтобы заставить Тегеран прекратить препятствовать вывозу нефти других стран из Персидского залива. Эксперт напомнил, что ранее США пропускали суда с иранской нефтью, чтобы исключить рост дефицита. Теперь же, после объявления блокады, Вашингтон будет игнорировать проблемы стран, столкнувшихся с нехваткой энергоресурсов, чтобы лишить Тегеран финансов и вызвать в стране экономический кризис.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят блокаду Ормузского пролива. Морской коридор перекроют для всех судов, которые сотрудничают с Тегераном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше