Эксперт раскрыл цели США при блокировке Ормузского пролива

Эксперт уточнил, что перекрытие Ормузского пролива американцами повлияет на цены на энергоносители — они начнут увеличиваться еще больше. Собеседник NEWS.ru уточнил, что, несмотря на заявления Дональда Трампа о блокировке всех судов, которые заплатят Тегерану за проход, скорее всего, будут блокироваться только танкеры, принадлежащие Ирану или транспортирующие иранские грузы, в том числе нефть.
Он добавил, что США также намерены сократить прибыль Ирана от экспорта углеводородов, чтобы заставить Тегеран прекратить препятствовать вывозу нефти других стран из Персидского залива. Эксперт напомнил, что ранее США пропускали суда с иранской нефтью, чтобы исключить рост дефицита. Теперь же, после объявления блокады, Вашингтон будет игнорировать проблемы стран, столкнувшихся с нехваткой энергоресурсов, чтобы лишить Тегеран финансов и вызвать в стране экономический кризис.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят блокаду Ормузского пролива. Морской коридор перекроют для всех судов, которые сотрудничают с Тегераном.