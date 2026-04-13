Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор ЦРУ призвал Трампа к отставке из-за «неуравновешенности»

Экс-глава ЦРУ, который работал при Обаме, сказал, что для таких президентов, как Трамп, и была написана 25-я поправка к Конституции, предполагающая отставку лидера страны по недееспособности. Демократы уже изучили ее возможности.

Источник: РБК

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, который возглавлял ведомство во время второго президентского срока Барака Обамы, назвал нынешнего главу государства неуравновешенным, из-за чего тот обязан освободить должность. Его слова прозвучали в эфире телеканала MS NOW.

«Его сторонники из MAGA продолжают оправдываться и извиняться за его действия, но то, что он делает, вызывает такое беспокойство, что этот человек, который явно не в себе, — тот самый, ради которого, как мне кажется, и была написана 25-я поправка», — заявил Бреннан.

25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.

По словам экс-главы ЦРУ, заявления Дональда Трампа были абсурдными и «намеренно искажали факты».

«Он постоянно лжет по этим вопросам и использует эту ложь как основание для того, чтобы идти на поводу у тех, кто сеет хаос и причиняет страдания множеству людей», — заявил Бреннан, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Трампа по поводу ситуации в войне с Ираном и причинах конфликта.

Ранее, 7 апреля, конгрессмены от Демократической партии США изучали возможность объявления Трампу очередного импичмента, как раз основываясь на 25-й поправке к Конституции страны, рассказали источники Axios. Издание подчеркнуло, что ситуация вокруг импичмента обострилось, когда республиканец в Truth Social написал, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить».

Тем не менее Демпартия США не может вынести импичмент Трампу из-за республиканского большинства в конгрессе.

Дональд Трамп многократно говорил о том, что психически и физически полностью здоров. Недавно, 20 марта, он пошутил, что дожил бы до 200 лет, если бы не ел фастфуд.

Белый дом в апреле 2025 года опубликовал результаты медицинского осмотра Трампа, согласно которым тот «продемонстрировал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше