Экс-директор ЦРУ призвал Трампа к отставке из-за «неуравновешенности»

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, который возглавлял ведомство во время второго президентского срока Барака Обамы, назвал нынешнего главу государства неуравновешенным, из-за чего тот обязан освободить должность. Его слова прозвучали в эфире телеканала MS NOW.
«Его сторонники из MAGA продолжают оправдываться и извиняться за его действия, но то, что он делает, вызывает такое беспокойство, что этот человек, который явно не в себе, — тот самый, ради которого, как мне кажется, и была написана 25-я поправка», — заявил Бреннан.
25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.
По словам экс-главы ЦРУ, заявления Дональда Трампа были абсурдными и «намеренно искажали факты».
«Он постоянно лжет по этим вопросам и использует эту ложь как основание для того, чтобы идти на поводу у тех, кто сеет хаос и причиняет страдания множеству людей», — заявил Бреннан, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Трампа по поводу ситуации в войне с Ираном и причинах конфликта.
Ранее, 7 апреля, конгрессмены от Демократической партии США изучали возможность объявления Трампу очередного импичмента, как раз основываясь на 25-й поправке к Конституции страны, рассказали источники Axios. Издание подчеркнуло, что ситуация вокруг импичмента обострилось, когда республиканец в Truth Social написал, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить».
Тем не менее Демпартия США не может вынести импичмент Трампу из-за республиканского большинства в конгрессе.
Дональд Трамп многократно говорил о том, что психически и физически полностью здоров. Недавно, 20 марта, он пошутил, что дожил бы до 200 лет, если бы не ел фастфуд.
Белый дом в апреле 2025 года опубликовал результаты медицинского осмотра Трампа, согласно которым тот «продемонстрировал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства».
