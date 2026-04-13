Глава РСМД назвал сигнал перерастания конфликта на Украине в войну с НАТО

Попытки изолировать Калининградскую область от остальной территории России или перекрыть Финский залив, а также продолжение действий Европы в отношении судов, которые перевозят российскую нефть, станут главным сигналом того, что конфликт на Украине может перерасти в европейскую войну между Россией и НАТО, заявил в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин. По его словам, мир находится в процессе смены миропорядка, который обычно «принимает форму мировой войны».
«Вот сейчас мы проходим через аналог мировой войны. Я бы назвал это новой мировой войной. Может стать еще опаснее. Могут появиться новые конфликты, или нынешние конфликты могут расшириться, их интенсивность может резко увеличиться. В том числе я имею в виду и конфликт на Украине, который имеет потенциал перерастания в европейскую войну, войну непосредственно между Россией и НАТО», — считает Тренин.
Дмитрий Тренин — российский политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. В 2008—2022 годах руководил Московским центром Карнеги (в 2022-м был закрыт во исполнение распоряжения Минюста, в 2023-м американский Фонд Карнеги за международный мир был признан иноагентом, а в 2024-м — нежелательной организацией в России и запрещен).
В марте 2026 года Тренин был избран президентом Российского совета по международным делам (РСМД). До него эту должность занимал бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов.
Он отметил, что образ президента США Дональда Трампа как миротворца оказался «самообманом», поскольку республиканец вступил на пост президента «с очень наивными представлениями о том, что можно сделать по части миротворчества».
«Он хотел укрепить американскую мировую гегемонию не за счет войн, а за счет миротворчества. То есть я не нападаю на другие страны, как это делали мои предшественники, а я мирю. Но это оказалось, в общем, невозможным в случае Украины, в случае Ирана», — отметил президент РСМД.
По его мнению, не стоит рассматривать США как партнера России по мирному урегулированию на Украине, поскольку Вашингтон продолжает помогать Киеву — передает разведывательную информацию и оружие, которое страны НАТО покупают у американцев для Украины.
«Так что тут не должно быть иллюзий в отношении какой-то посреднической позиции Вашингтона. Мы должны четко усвоить, что никто, кроме нас, проблему не решит. Мы ее должны решить сами», — подчеркнул Тренин.
На вопрос о том, что может помочь наладить контакт, если Трамп занят другими вопросами, Тренин ответил, что сейчас у американской стороны существуют очень серьезные политические ограничения, которые не позволяют серьезно двигаться в сторону укрепления контактов. По его мнению, новые форматы отношений с США возможны, когда стороны смогут достичь удовлетворяющих результатов на украинском направлении.
«Контакты есть. Эти контакты не были прерваны после 22-го года. С кем-то они прервались, но наиболее важные и ценные контакты сохранились», — отметил президент РСМД.
Он добавил, что в процессе мирного урегулирования контакты экспертного сообщества «полезны в разной степени», особенно когда между официальными лицами контакты либо отсутствуют, либо «они сводятся к чистой формальности». Например, такая ситуация «ледяного века, великого оледенения» сложилась в отношениях России и стран Европы, указал Тренин. По его мнению, если страны являются противниками, «нужно хорошо понимать тех, кто нам противодействует с другой стороны».
В ноябре 2025 года в правящей партии Литвы допустили ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. В июне 2022 года власти республики запретили транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге из-за санкций ЕС; в Кремле это решение назвали «нарушением всего и вся». С тех пор основной поток грузов в российский эксклав идет по морю.
Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года предупредил, что попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.