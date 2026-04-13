Глава РСМД назвал сигнал перерастания конфликта на Украине в войну с НАТО

В ноябре 2025 года в правящей партии Литвы допустили ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. В июне 2022 года власти республики запретили транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге из-за санкций ЕС; в Кремле это решение назвали «нарушением всего и вся». С тех пор основной поток грузов в российский эксклав идет по морю.