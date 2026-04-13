РФ зафиксировала 6558 нарушений Украиной режима Пасхального перемирия

Российские войска, как сообщили в Минобороны, соблюдали режим прекращения огня.

Со стороны Украины было зафиксировано 6558 нарушений режима Пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские формирования продолжали наносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по российским позициям. За время перемирия ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из арторудий, РСЗО и танков, нанесли 5 844 удара с использованием квадрокоптеров. Кроме того, было уничтожено 11 украинских БПЛА вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

Все российские группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, оставались на ранее занятых позициях, подчеркнули в министерстве.

Режим Пасхального перемирия, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, действовал с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о готовности поддержать перемирие. «Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — написал он в своём телеграм-канале.

С окончанием перемирия российские войска продолжили проведение СВО.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
