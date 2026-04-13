В Самаре Вячеслав Федорищев вручил награды в честь Дня космонавтики

13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня космонавтики наградил сотрудников РКЦ «Прогресс». Предприятие является одним из лидирующих в космической отрасли, на нем разрабатывают и производят ракеты-носители для космических кораблей «Союз». В 2025 году самарское предприятие обеспечило 13 пусков ракет с космодромов Байконур, Плесецк и «Восточный».
«Именно здесь создавался, закладывался фундамент будущих побед и событий в самой значимой для развития нашей страны отрасли. Значительная доля инновационных разработок, производственных мощностей и кадрового потенциала ракетно-космической отрасли сосредоточена именно здесь», — сказал глава региона.
На заводе работают более 13 тысяч человек, многие из которых получили награды в честь Дня космонавтики.