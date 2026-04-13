В Самаре Вячеслав Федорищев вручил награды в честь Дня космонавтики

13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня космонавтики наградил сотрудников РКЦ «Прогресс». Предприятие является одним из лидирующих в космической отрасли, на нем разрабатывают и производят ракеты-носители для космических кораблей «Союз». В 2025 году самарское предприятие обеспечило 13 пусков ракет с космодромов Байконур, Плесецк и «Восточный».