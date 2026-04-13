Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре Вячеслав Федорищев вручил награды в честь Дня космонавтики

На самарском предприятии космической отрасли работают более 13 тысяч человек.

Источник: Иван Макеев

13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня космонавтики наградил сотрудников РКЦ «Прогресс». Предприятие является одним из лидирующих в космической отрасли, на нем разрабатывают и производят ракеты-носители для космических кораблей «Союз». В 2025 году самарское предприятие обеспечило 13 пусков ракет с космодромов Байконур, Плесецк и «Восточный».

«Именно здесь создавался, закладывался фундамент будущих побед и событий в самой значимой для развития нашей страны отрасли. Значительная доля инновационных разработок, производственных мощностей и кадрового потенциала ракетно-космической отрасли сосредоточена именно здесь», — сказал глава региона.

На заводе работают более 13 тысяч человек, многие из которых получили награды в честь Дня космонавтики.

