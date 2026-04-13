В крае организован постоянный мониторинг паводковой ситуации

«Если во время паводка произошла ЧС регионального или межмуниципального характера, то пострадавшие могут получить материальную помощь. Сейчас организован беззаявительный характер выплат. Органы местного самоуправления собирают документы сами, от человека нужно лишь заявление и расчетный счет, куда перечислять средства. Кстати, увеличена и сумма выплат: если имущество утрачено частично, выплата составит 75 тысяч рублей на человека, если полностью — то 150 тысяч на человека. Добавлю, что самая надежная защита вашего жилья — это страхование», — подчеркнул руководитель краевого агентства ГО, ЧС и ПБ края Сергей Тагиров.