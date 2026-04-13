В крае организован постоянный мониторинг паводковой ситуации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В муниципалитетах края, где возможны подтопления, организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
На реке Чулым в районе села Красный Завод Боготольского муниципального округа до оборудования понтонного моста организована временная переправа жителей через реку Чулым. Спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения уже переправили 7 человек. По прогнозам синоптиков, при вскрытии реки Чулым на участке село Красный Завод — село Новобирилюссы возможны заторы льда и резкий рост уровня воды. Краевые и местные власти держат ситуацию на контроле.
Для мониторинга обстановки и ликвидации возможных последствий паводка в крае сформирована группировка сил и средств общей численностью почти 20 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники, включая 326 плавательных средств и 16 единиц авиации. Создан запас материальных ресурсов: продуктов питания, тёплых вещей, оборудования. Готов к развёртыванию 391 пункт временного размещения общей вместимостью почти 67 тысяч человек.
В агентстве ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предупреждают: во время прохождения весеннего половодья жителям важно знать, попадает ли их садовый участок или дом в зону подтопления или затопления.
«Если во время паводка произошла ЧС регионального или межмуниципального характера, то пострадавшие могут получить материальную помощь. Сейчас организован беззаявительный характер выплат. Органы местного самоуправления собирают документы сами, от человека нужно лишь заявление и расчетный счет, куда перечислять средства. Кстати, увеличена и сумма выплат: если имущество утрачено частично, выплата составит 75 тысяч рублей на человека, если полностью — то 150 тысяч на человека. Добавлю, что самая надежная защита вашего жилья — это страхование», — подчеркнул руководитель краевого агентства ГО, ЧС и ПБ края Сергей Тагиров.
Узнать, попадает ли садовый участок или дом в зону подтопления или затопления, можно онлайн. Для этого необходимо посмотреть публичную кадастровую карту на официальном сайте Росреестра. Во вкладке «Зоны с особыми условиями использования территории» (ЗОУИТ) следует указать кадастровый номер своего земельного участка. На публичной кадастровой карте необходимо в правом верхнем углу выбрать инструмент «Слои» и слой «Зона с особыми условиями использования территорий». На карте зелёным цветом отобразятся ЗОУИТ, учтённые в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы проверить земельный участок, нужно в левом верхнем углу выбрать из списка «ЗОУИТ» и ввести кадастровый номер проверяемого земельного участка.
Также выяснить, существует ли угроза затопления вашего дома, можно, взяв выписку из ЕГРН: если земельный участок или его часть попадают в зону затопления или подтопления, сведения будут содержаться в выписке. Заказать выписку об объекте недвижимости можно на сайте Росреестра или через портал госуслуг.