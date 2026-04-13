Экс-лидера азербайджанской диаспоры осудили на новый срок

Бывший глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы осуждены по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318). Об этом сообщил «РБК Екатеринбург».
Шахина Шыхлински признали виновным по новому преступному эпизоду и назначили 9 лет колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенного приговора ему назначили 24 года лишения свободы. Первые четыре года — в тюрьме, остальное — в исправительной колонии строгого режима.
Мутвалы Шыхлински получил наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима.
Обвиняемые могут обжаловать приговор Кировского районного суда. РБК направил запрос в пресс-службу Кировского райсуда Екатеринбурга.
Уголовное дело в отношении Шыхлинских касается инцидента произошедшего вечером 1 июля 2025 года во время задержания Шахина Шыхлински. Машину, в которой они находились с сыном, силовики заблокировали у ТЦ «Баку Плаза». Во время задержания за рулем автомобиля находился Мутвалы. Когда один из силовиков попытался открыть дверь машины, водитель резко сдал назад, сбил спецназовцев открытой дверью и въехал в стоящий сзади автомобиль. Это также подтверждается кадрами, снятыми со стороны торгового центра «Баку Плаза» и опубликованными в Сети позже.
Мутвалы Шахлински был задержан спустя две недели, 15 июля.
Шахин Шыхлински в феврале этого года был осужден по решению присяжных по дело об убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей и приговорен к 22 годам колонии строго режима. Он уже отбывает свой срок.
На скамье подсудимых вместе с ним оказались шестеро других обвиняемых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы. В июне прошлого года следственное управление СК по Свердловской области сообщило о разоблачении «этнической преступной группы», подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.
