Кремль оценил итоги выборов в Венгрии

Украина «выиграла» от победы «Тисы», но этот исход для Киева имеет «горький привкус», писала Politico. Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, поясняло издание. Вместе с тем Будапешт, вероятно, согласится на предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, ранее заблокированного Орбаном, для поддержания хороших отношений с Брюсселем, говорилось в статье.