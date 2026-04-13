Кремль оценил итоги выборов в Венгрии

«Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он в ответ на вопрос, ожидает ли Москва, что правительство победившей на выборах в Венгрии «Тисы» разблокирует кредит Украине на €90 млрд. У него также поинтересовались возможной реакцией российской стороны.
«Какие будут действия нового руководства Венгрии, наверное надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и с другими странами Европы», — отметил Песков.
Говоря о перспективах работы трубопровода «Дружба» и его востребованности для Будапешта и других стран континента, пресс-секретарь отметил, что «нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе».
«Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить», — заключил Песков.
С конца января Украина приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы», ведущей в Словакию и Венгрию. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились.
Уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан, чья партия ФИДЕС проиграла выборы, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо говорили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе. Кремль считает шантажом позицию Украины по «Дружбе».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что ремонт трубопровода завершат «этой весной».
В Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины, также отметил пресс-секретарь.
«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — ответил он на вопрос, как результат выборов в Венгрии может повлиять на развитие российско-украинского конфликта.
Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достаются партии «Наша страна». Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться».
Украина заявила о надежде на нормализацию отношений с Венгрией и выразила готовность работать над этим. Киев отменил рекомендации для украинцев не ездить в страну. Зеленский в числе других лидеров поздравил «Тису» с победой.
Украина «выиграла» от победы «Тисы», но этот исход для Киева имеет «горький привкус», писала Politico. Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, поясняло издание. Вместе с тем Будапешт, вероятно, согласится на предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, ранее заблокированного Орбаном, для поддержания хороших отношений с Брюсселем, говорилось в статье.
Мадьяр, комментируя слова Орбана, что «Тиса» в случае победы на выборах сформирует «проукраинское правительство», заявил, что «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии». Он выразил готовность к переговорам с Москвой в случае необходимости.