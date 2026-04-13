Песков заявил о готовности России содействовать деэскалации вокруг Ирана

Россия готова предоставить любые услуги, нацеленные на снижение напряженности вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия открыта предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации вокруг Ирана», — сказал он.
12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В ходе беседы президент Ирана выразил признательность Москве за позицию, нацеленную в том числе на деэскалацию обстановки в регионе.
В сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора отмечалось, что был подтвержден «обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений».
Позднее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Россия оказывает поддержку «во многих направлениях», напомнив о договоре о стратегическом партнерстве. В конце марта Арагчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тот, среди прочего, подтвердил готовность России продолжать консультации для снижения напряженности.
