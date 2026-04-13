В Минусинске стартовал второй поток программы «Единой России» «СВОй бизнес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Образовательный интенсив для бойцов и их семей организуют по партпроекту «Предпринимательство».
В Минусинске Красноярского края «Единая Россия» запустила второй поток программы «СВОй бизнес». Обучающий курс разработан для участников СВО и членов их семей, а также ветеранов боевых действий из близлежащих южных территорий региона.
Участников обучения поприветствовали председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю Сергей Петров, депутат краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Егор Васильев.
Парламентарий отметил важность проекта для участников СВО: «В Минусинске мы сегодня открываем второй поток проекта “СВОй бизнес”. Он ориентирован на участников СВО и членов их семей. Это люди мужественные, настоящие патриоты, которые обладают инициативой и берут ответственность на себя. Значит у них большое будущее в предпринимательстве. Сегодня команда корпорации малого и среднего предпринимательства, команда коллег из “Опоры России” и партия “Единая Россия” открываем такой интенсив. У каждого будет свой куратор, будущие бизнесмены будут ездить по успешным действующим предприятиям, где их познакомят со всеми возможностями господдержки, проведут через первую фазу обучения предпринимательству, чтобы у них все получилось в большом бизнесе. Результаты у программы хорошие. Практически все участники реализуют свои планы и получают прибыль, организуют новые рабочие места для своих боевых товарищей. Семьи участников СВО получают свое дело, развивают его. Мы много усилий прикладываем, чтобы все получилось. Уверен, что у этого проекта на юге края большое будущее».
Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» в Красноярском крае Сергей Петров: «Сейчас большой запрос у ребят, которые возвращаются с фронта, чтобы они социализировались. Мы открываем второй поток проекта “СВОй бизнес”, чтобы эти запросы удовлетворить. В четверг, например, мы поедем и посмотрим с ребятами как ведется бизнес, как создаются товары в Минусинске. Они будут набираться опыта, чтобы начать свой бизнес».
Участник СВО Сергей Гуленков рассказал, почему решил принять участия в программе: «На СВО я находился с 2022 по 2023 год. Сейчас веду бизнес, являюсь предпринимателем. Считаю, что это отличное мероприятия для наших ребят. Многие возвращаются по ранениям и чтобы они не замыкались в себе им нужно погружаться в работу. Это хорошая поддержка от “Единой России”. Ребята со мной будут проходить эту программу, им будут помогать люди, которые в этом знают толк».
Участник СВО Анатолий Пиганов служил во флоте, комиссован по ранению: «Подписал контракт с 2024 года, прослужил два года на Черноморском флоте, в Севастополе, в морской пехоте. Бизнесом никогда не занимался, сейчас хочу получить опыт в этом направлении, поэтому пришел сюда. Хочу заняться делом и помогать нашим ребятам, своим товарищам, которые находятся на передовой».
В рамках пятидневной программы участники обучения прослушают лекции по основам предпринимательства, будут выстраивать индивидуальные бизнес-планы, посетят несколько компаний действующих предпринимателей, участникам проекта также расскажут о юридических аспектах и системе налогообложения. В завершении обучения участники презентуют бизнес-план и по итогам получат сертификаты участников программы «СВОй бизнес».
Отметим, поддержка участников СВО и членов их семей — важное направление народной программы.