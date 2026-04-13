Песков заявил, что Путин проведет ряд встреч непубличного характера

Президент России Владимир Путин проведет несколько непубличных встреч, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У Путина ряд встреч в Кремле непубличного характера», — сказал он.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 13 апреля Путин проведет переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. На встрече, согласно заявленным планам, будет поднят ряд стратегических вопросов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество с Россией и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.