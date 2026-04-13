Axios узнал о «настоящем базаре» по перемирию США и Ирана

«Мы не находимся в полном тупике. Дверь еще не закрыта. Обе стороны ведут переговоры. Это настоящий базар», — сказал региональный источник издания.
CBS News также утверждает, ссылаясь на источники, что Пакистан активировал свои дипломатические усилия, чтобы вернуть Тегеран и Вашингтон за стол переговоров. Высокопоставленный пакистанский чиновник сообщил телеканалу, что Исламабад находится в контакте с представителями двух стран и призывает их возобновить диалог ради достижения мира.
Перемирие между США и Ираном было объявлено 8 апреля, оно продлится две недели.
