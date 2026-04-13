Axios узнал о «настоящем базаре» по перемирию США и Ирана

Пакистан, Турция и Египет продолжат контакты с США и Ираном, чтобы возобновить переговоры сторон в ближайшие дни — до окончания перемирия, пишет Axios со ссылкой на источники.

Источник: РБК

«Мы не находимся в полном тупике. Дверь еще не закрыта. Обе стороны ведут переговоры. Это настоящий базар», — сказал региональный источник издания.

Американский чиновник заявил Axios, что сделка между США и Ираном все еще может быть достигнута, если «Иран проявит большую гибкость и признает, что предложение Исламабада — это лучшее, что он может получить».

CBS News также утверждает, ссылаясь на источники, что Пакистан активировал свои дипломатические усилия, чтобы вернуть Тегеран и Вашингтон за стол переговоров. Высокопоставленный пакистанский чиновник сообщил телеканалу, что Исламабад находится в контакте с представителями двух стран и призывает их возобновить диалог ради достижения мира.

Перемирие между США и Ираном было объявлено 8 апреля, оно продлится две недели.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше