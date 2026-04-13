Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 13 апреля: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Москва нацелена на достижение целей по Украине путем переговоров, но до этого момента СВО продолжается.

Европейцы не скрывают своей линии на продолжение войны на Украине.

Любые действия ЕС по подпитыванию милитаристских устремлений Киева не способствуют урегулированию.

Выборы в Венгрии не окажут влияния на ход конфликта на Украине.

Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы.

Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Венгры сделали свой выбор, РФ относится к нему с уважением.

В Кремле слышали заявления из Будапешта о готовности и дальше вести диалог, это будет полезно для обеих сторон.

РФ рассчитывает продолжить весьма прагматичные контакты с руководством Венгрии.

Кремль предложил адресовать вопрос о дальнейшем использовании Венгрией нефтепровода «Дружба» руководству этой страны.

РФ является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире.

Россия готова предоставить любые добрые услуги по деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Предложение России принять обогащенный уран из Ирана в силе, но оно не было востребовано.

Многие детали по теме блокирования Ормузского пролива со стороны США остаются неясными.

Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности. Многие детали остаются неясными, непонятными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В повестке переговоров президентов РФ и Индонезии будет много вопросов, между двумя странами идет очень разноплановое взаимодействие.

Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президентов России и Индонезии связывают хорошие личные и деловые отношения.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше