Москва нацелена на достижение целей по Украине путем переговоров, но до этого момента СВО продолжается.
Европейцы не скрывают своей линии на продолжение войны на Украине.
Любые действия ЕС по подпитыванию милитаристских устремлений Киева не способствуют урегулированию.
Выборы в Венгрии не окажут влияния на ход конфликта на Украине.
Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю.
РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы.
Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу.
Венгры сделали свой выбор, РФ относится к нему с уважением.
В Кремле слышали заявления из Будапешта о готовности и дальше вести диалог, это будет полезно для обеих сторон.
РФ рассчитывает продолжить весьма прагматичные контакты с руководством Венгрии.
Кремль предложил адресовать вопрос о дальнейшем использовании Венгрией нефтепровода «Дружба» руководству этой страны.
РФ является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире.
Россия готова предоставить любые добрые услуги по деэскалации напряженности вокруг Ирана.
Предложение России принять обогащенный уран из Ирана в силе, но оно не было востребовано.
Многие детали по теме блокирования Ормузского пролива со стороны США остаются неясными.
Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности. Многие детали остаются неясными, непонятными.
В повестке переговоров президентов РФ и Индонезии будет много вопросов, между двумя странами идет очень разноплановое взаимодействие.
Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.
Президентов России и Индонезии связывают хорошие личные и деловые отношения.