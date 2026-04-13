В Петербурге утвердили субсидии на льготное топливо для населения

Поставщики твердого топлива выбираются на конкурсной основе, где победителем становится организация, предложившая самую низкую отпускную цену. Размер субсидии рассчитывается как разница между конкурсной ценой и фиксированной льготной ценой, по которой топливо реализуется жителям. В 2026 году с помощью субсидии планируется обеспечить население тремя тысячами тонн угля и 20 кубометрами дров по льготным ценам. На эти цели в бюджете предусмотрено выделение 23,2 миллиона рублей.