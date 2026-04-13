345 учеников и учителей погибли в Иране из-за атак США и Израиля

«345 учащихся и преподавателей погибли с начала американо-израильской агрессии, 278 студентов и 67 учителей», — приводит статистику министерства SNN.
Еще 196 учеников и 26 учителей пострадали. 933 школы были повреждены или разрушены.
3 апреля правозащитная организация HRANA подсчитала, что с начала конфликта в Иране погибли не менее 1607 мирных жителей, в том числе 244 ребенка. Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос о большом числе жертв среди мирного населения Ирана из-за операции США и Израиля на заседании Совета Безопасности ООН.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.
Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к общему соглашению.
