Песков заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на украинский конфликт

Источник: РБК

Выборы в Венгрии не повлияют на российско-украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Не думаю, что это имеет отношение на перспективы развития конфликта. Какой-то связи не усматриваю», — сказал он.

13 апреля в Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны — Государственное собрание. От исхода голосования зависит, кто станет следующим премьер-министром.

По итогам обработки 98,32% голосов оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром побеждает на выборах. У нее 138 мест в парламенте (53,07% голосов), у альянса ФИДЕС-ХДНП — 55 (38,43%). «Тиса» закрепила за собой конституционное большинство.

Итоговая явка на выборы составила 79,5%, что является рекордом в истории современной Венгрии.

После победы на выборах Петер Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вишеградской четверки. По его словам, его первая поездка в качестве премьер-министра страны будет в Польшу.

Он также заявил, что его партия смогла «сменить режим» премьер-министра Виктора Орбана и «освободить Венгрию». Он подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал результаты выборов в Венгрии «болезненными» для его партии ФИДЕС и признал поражение.

