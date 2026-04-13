Совмин увеличил финансовую поддержку для детей-сирот в Беларуси

Совет министров своим постановлением увеличил финансовую поддержку для детей-сирот в Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал правительства Беларуси.
Документ был подготовлен в целях улучшения условий государственного обеспечений детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей. Вместе с тем были актуализированы денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования.
Сумму на питание детей в госучреждениях увеличили на 15%. Кроме того, на 5% больше намерены отчислять на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены.
Постановление предусматривает увеличение в семейных формах устройства ежемесячных денежных выплат на 10% на питание, а также обеспечение предметами первой необходимости. На 5% увеличилась единоразовая выплата на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте до трех лет, а на 22% — на возмещение расходов по оплате телефона, бытовых услуг.
Больше стали и размеры возмещения обязанными родителями средств, которые были затрачены государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении. Также в состав последнего были включены лекарства, медизделия.