Захарова заявила о «чудовищных» шагах Франции в отношении России

Заявления и шаги Франции в отношении России вызывают тревогу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Вестям».
«Меня (…) волнуют те заявления, те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны», — сказала официальный представитель МИДа.
По ее словам, действия французского руководства «чудовищны» с любой точки зрения.
Захарова напомнила, что такие действия Парижа идут «вразрез с постулатом самой Франции» и разрушают «невероятно интересные и насыщенные отношения», ранее выстроенные с Москвой.
Ранее в апреле начальник генерального штаба Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна беспокоится в связи с возможным открытым конфликтом с Москвой. «Постоянное существование российской угрозы на нашем континенте, включая открытую войну, остается моей главной заботой в плане подготовки вооруженных сил», — сказал он (цитата по Le Soir).
Кремль в ответ заявил, что опасения Франции об «открытой войне» с Россией являются абсолютно безосновательными.
Франция не включена в список стран, которые Россия считает недружественными.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.