Пакистан и Россия в сентябре проведут военные учения

ИСЛАМАБАД, 13 апреля. /ТАСС/. Россия и Пакистан планируют провести совместные военные учения на территории исламской республики в сентябре. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на посла Пакистана в Москве Файсала Нияза Тирмизи.