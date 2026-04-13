Минобороны заявило о срыве пяти попыток продвижения ВСУ за срок перемирия

Российские военные сорвали пять попыток выдвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия в Сумской области и ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Сорваны пять попыток выдвижения противника в районах Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики ДНР», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, ВСУ в период действия перемирия нарушили его условия 6558 раз.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху, оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля.
Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал перемирие, но заявил, что Украина будет действовать «зеркально».
Утром 12 апреля Минобороны заявило, что Россия соблюдала режим прекращения огня с 16:00 11 апреля, военные оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
