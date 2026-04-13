Новые военные планшеты для фронта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ростех поставил в войска партию «Планшетов-А», который повышает эффективность артиллерии в контрбатарейной борьбе.
В госкорпорации уточнили: эти приборы обрабатывают большие объемы данных с разведдронов, выполняют сложные расчеты и позволяют точно координировать огонь. «Они автоматизируют управление огнем самоходных и буксируемых гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометных подразделений», — добавили в Ростехе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
