В Пекине заявили о важности свободной навигации в Ормузском проливе

«Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения отвечает общим интересам международного сообщества», — отметил Го Цзякунь.
По словам дипломата, коренной причиной проблем с судоходством в проливе является война в Иране, а их решение заключается в немедленном прекращении огня. Он также призвал все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность.
«Китай готов и впредь играть позитивную и конструктивную роль», — заключил представитель МИД КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива со стороны США на фоне провала переговоров в Исламабаде. «Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал Трамп.
Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил он. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные США введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск).
Такому шагу Трампа предшествовали неудачные переговоры США и Ирана в Пакистане 11 апреля. По их итогам вице-президент США и глава переговорной группы Джей Ди Вэнс констатировал, что сторонам не удалось прийти к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», по большинству вопросов удалось договориться, а нерешенным остался лишь вопрос о ядерной программе.
