В Совбезе увидели риск продовольственной безопасности из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.
«Текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой — открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей», — заявил Масленников (цитата по «Интерфакс»).
По словам замсекретаря Совбеза, Москва не исключает попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности со стороны деструктивных внешних сил. Россия, добавляет Масленников, является одной из наиболее обеспеченных продовольствием стран, которая достигла целевых показателей по самообеспечению основными видами продовольствия.
Накануне, 12 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут блокаду Ормузского пролива. Целью блокады Трамп назвал прекращение поступления денег от судоходных компаний, проходящих пролив. Иран в ответ заявил, что любые попытки США заблокировать проход «обречены на провал». «Иран — это не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады», — заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.