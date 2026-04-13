Стармер заявил, что Британия не поддерживает блокаду иранских портов

Великобритания «не поддерживает блокаду» иранских портов и не будет втянута в войну с Ираном, заявил премьер-министр Кир Стармер в беседе с Би-би-си.
Он отметил, что ответные меры Великобритании сосредоточены на открытии Ормузского пролива, поскольку «это единственный способ как можно быстрее снизить цены на энергоносители».
Отвечая на вопрос, считает ли он президента США Дональда Трампа лично ответственным за влияние на цены на энергоносители в Великобритании, Стармер не стал отвечать прямо. «Самое важное, что он может сделать, — это объединить страны для призыва к деэскалации и открытию пролива», — сказал премьер-министр.
Стармер добавил, что именно Иран стал причиной ограничения движения транспорта через Персидский залив.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные США введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 10:00 по восточному времени (18:00 мск) 13 апреля.
В ответ на это в Тегеране заявили, что попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал».
9 апреля глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала включить Ливан в соглашение о прекращении огня между США и Ираном.
По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке развивается в неправильном направлении и в регион необходимо вернуть стабильность, что также позволит окончательно открыть Ормузский пролив.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.