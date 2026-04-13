Касым-Жомарт Токаев сменил посла в Корее

На дипломатической службе с 1999 года, занимал различные должности в Центральном аппарате Министерства иностранных дел РК. Работал в посольстве Казахстана в Польше. С 2017 по 2019 год был послом Казахстана в Польше. В 2019—2021 годах — заместитель министра иностранных дел РК. С апреля 2021 года был послом Казахстана в Бельгии, главой представительства РК при ЕС и в НАТО. Посол Казахстана в Королевстве Таиланд, Постоянный представитель РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — с августа 2025 года.