В ЕС поднимут вопрос о €90 млрд для Украины после поражения Орбана

ЕС выдвинул 27 условий для нового премьера в обмен на размораживание €35 млрд для Венгрии, пишет FT. Среди них — разблокировка кредита Киеву и снятие вето на пакет санкций против Москвы.

Источник: РБК

Кипр, который занял пост председателя Евросовета, планирует как можно скорее поднять вопрос о выделении Украине кредита на €90 млрд на встрече послов стран — участниц объединения, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Как пишет Financial Times со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза, блок рассматривает разблокировку Будапештом кредита Киеву и снятие вето на следующий пакет санкций против Москвы как ключевые признаки стремления лидера «Тиса» восстановить подорванные отношения с ЕС.

Выделение займа блокировали власти Венгрии. На состоявшихся 12 апреля выборах в республике победу одержала оппозиционная партия «Тиса».

Первоначально уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан одобрил этот кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Однако позже он изменил свое решение на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба».

После победы «Тиса» во главе с Петером Мадьяром в Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к инициативе. Мадьяр заявил, что хочет разблокировать финансирование Венгрии и вернуть страну в европейское сообщество.

По данным FT, ЕС выдвинул 27 условий, которые, как ожидают там, выполнит новый премьер в обмен на размораживание €35 млрд. Для этого Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Мадьяр наладил отношения с Украиной и провел необходимые реформы.

Приоритетной задачей Мадьяра, как отмечает Bloomberg, станет скорейшее принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной системы и обеспечение свободы СМИ и академической среды для разблокирования средств ЕС. Он дал понять, что отойдет от жесткой риторики своего предшественника, и в Брюсселе рассчитывают, что он может «проявить добрую волю» по отношению к Украине, чтобы добиться от Евросоюза разморозки средств. Однако Мадьяр не сказал, какую позицию он займет по поводу кредита Киеву и 20-го пакета санкций ЕС против России, который Венгрия блокирует уже несколько месяцев, указывает в то же время агентство.

FT пишет, что ЕС начал подготовку к предоставлению кредита Украине, чтобы решение о выделении средств могло быть принято сразу после присяги нового венгерского премьера. Мадьяр анонсировал первые зарубежные поездки в Варшаву и Вену, прежде чем он отправится в Брюссель. Однако, по словам источников газеты, он дал понять, что может посетить Брюссель до присяги, чтобы обсудить замороженные средства.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше