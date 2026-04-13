В ЕС поднимут вопрос о €90 млрд для Украины после поражения Орбана

Приоритетной задачей Мадьяра, как отмечает Bloomberg, станет скорейшее принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной системы и обеспечение свободы СМИ и академической среды для разблокирования средств ЕС. Он дал понять, что отойдет от жесткой риторики своего предшественника, и в Брюсселе рассчитывают, что он может «проявить добрую волю» по отношению к Украине, чтобы добиться от Евросоюза разморозки средств. Однако Мадьяр не сказал, какую позицию он займет по поводу кредита Киеву и 20-го пакета санкций ЕС против России, который Венгрия блокирует уже несколько месяцев, указывает в то же время агентство.