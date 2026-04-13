Минобороны России сообщило о продолжении боевых действий после перемирия

Российские военные продолжили проведение военной операции после окончания перемирия в полночь 12 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны.
Минобороны России заявило, что за сутки подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР.
По данным ведомства, суммарные потери украинских сил составили более 380 военнослужащих, десятки единиц техники, включая танки и бронемашины. Кроме того, как сообщили в Минобороны, авиация, БПЛА и артиллерия поразили склады боеприпасов и пункты размещения ВСУ в 14 районах, а средства ПВО сбили 33 беспилотника.
