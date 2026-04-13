Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к Мадьяру после победы на парламентских выборах в Венгрии

Лукашенко обратился к главе партии «Тиса» Мадьяру, победившему на парламентских выборах в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю партии «Тиса» Петеру Мадьяру и поздравил его с победой на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 12 апреля. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене и далее будет звучать в духе прагматизма, уважения ко всем народам, устремленности на поддержание всеобщей безопасности.

Президент Беларуси обратил внимание на традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые за многие годы сложились между Беларусью и Венгрией. Они, уверен Лукашенко, должны продолжаться и далее.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл главное завоевание белорусского народа.

Ранее министр культуры Марат Марков рассказал, как пошутил по поводу его новой должности президент Лукашенко: «Мне доложили, что Марат Сергеевич просит назначить его».

Вместе с тем министр информации Дмитрий Жук сказал, когда в Беларуси могут заблокировать YouTube.

