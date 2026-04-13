Лукашенко обратился к Мадьяру после победы на парламентских выборах в Венгрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю партии «Тиса» Петеру Мадьяру и поздравил его с победой на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 12 апреля. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене и далее будет звучать в духе прагматизма, уважения ко всем народам, устремленности на поддержание всеобщей безопасности.
Президент Беларуси обратил внимание на традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые за многие годы сложились между Беларусью и Венгрией. Они, уверен Лукашенко, должны продолжаться и далее.
