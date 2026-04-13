Песков назвал Россию надежным энергопоставщиком для мира, включая Венгрию

Россия останется одним из самых стабильных поставщиков энергоресурсов в мире, в том числе для Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Россия останется одним из самых стабильных поставщиков энергоресурсов в мире, в том числе для Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, будут ли нужны Венгрии и «еще кому-то в Европе» поставки энергии через трубопровод «Дружба». «Нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе», — ответил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что «Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире».

По словам Пескова, роль России как поставщика энергии переоценить нельзя.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент. В день выборов премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае его победы возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» произойдет на следующий день.

Победу на выборах одержала партия «Тиса», оппозиционная партии Орбана ФИДЕС-ХДНП. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получила 138 мест в парламенте, что дало ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Орбан признал поражение.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше