Глава МИД Турции заявил о планах Израиля сделать республику новой целью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выбрать Турцию в качестве следующей военной цели после агрессии против Ирана. Об этом 13 апреля сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Источник: Reuters

«После Ирана Израиль не может жить без врага. Мы видим, что [Нетаньяху] стремится объявить Турцию новым врагом», — приводит его слова агентство Tasnim.

Как подчеркнул турецкий министр, Тегеран искренне хочет добиться прекращения огня и понимает необходимость завершения боевых действий.

Газета Hurriyet 11 апреля сообщила, что обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По информации издания, израильским чиновникам вменяются в вину преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, нанесение ущерба, грабежи и конфискация транспортных средств.