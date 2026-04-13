Глава МИД Турции заявил о планах Израиля сделать республику новой целью

Газета Hurriyet 11 апреля сообщила, что обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По информации издания, израильским чиновникам вменяются в вину преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, нанесение ущерба, грабежи и конфискация транспортных средств.