Испания призвала Китай принять меры по разрешению конфликтов в мире

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своей поездки в Китай призвал Пекин предпринять более активные меры для прекращения конфликтов в Иране и на Украине, передает Bloomberg.
«Китай может сделать больше — например, требуя, как он уже делает, соблюдения международного права и прекращения конфликтов в Ливане, Иране, Газе, на Западном берегу и в Украине», — заявил он в ходе выступления в университете Цинхуа в Пекине.
Bloomberg отмечает, что Испания — одна из европейских стран, которые наиболее решительно выступает против проведения военных операций. Страна закрыла свое воздушное пространство для полетов военных самолетов США и препятствует использованию Вашингтоном двух баз на своей территории.
После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США остановят торговлю с Испанией. Вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро, в свою очередь заявила, что оно не собирается быть вассалом, не потерпит угроз и будет защищать собственные ценности.
«Международное право — это основа всего», — заявил премьер.
В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Испанию, отказавшуюся предоставить США свои базы для ударов по стране и осудившую их совместную военную операцию с Израилем.
