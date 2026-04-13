Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испания призвала Китай принять меры по разрешению конфликтов в мире

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своей поездки в Китай призвал Пекин предпринять более активные меры для прекращения конфликтов в Иране и на Украине, передает Bloomberg.

Источник: РБК

«Китай может сделать больше — например, требуя, как он уже делает, соблюдения международного права и прекращения конфликтов в Ливане, Иране, Газе, на Западном берегу и в Украине», — заявил он в ходе выступления в университете Цинхуа в Пекине.

Bloomberg отмечает, что Испания — одна из европейских стран, которые наиболее решительно выступает против проведения военных операций. Страна закрыла свое воздушное пространство для полетов военных самолетов США и препятствует использованию Вашингтоном двух баз на своей территории.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США остановят торговлю с Испанией. Вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро, в свою очередь заявила, что оно не собирается быть вассалом, не потерпит угроз и будет защищать собственные ценности.

Испания также осудила реакцию Ирана на нападение США и Израиля и дестабилизацию региона. По мнению Санчеса, Пекин может внести большой вклад в прекращение конфликта как на Ближнем Востоке, так и на Украине, имея обширные связи с Ираном и Россией.

«Международное право — это основа всего», — заявил премьер.

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Испанию, отказавшуюся предоставить США свои базы для ударов по стране и осудившую их совместную военную операцию с Израилем.

