ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии

Европейская комиссия начала «немедленное взаимодействие» с Петером Мадьяром, чья партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, по разблокировке €35 млрд, предназначавшихся как помощь экономике страны, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы. Два дипломата из других стран — членов ЕС заявили, что европейские столицы предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на €90 млрд и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций. Москва считает ограничения незаконными и осуждает помощь Киеву.
«Мы начнем работать с правительством как можно скорее, чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа. Предстоит еще много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь», — сказала в понедельник глава Евромиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представители ЕС, знакомые с ходом дискуссий, сообщили, что получение «Тисой» конституционного большинства в парламенте превзошло их ожидания, но и повысило планку ожиданий Еврокомиссии от правительства Мадьяра.
«У него есть полноценный мандат на изменение ситуации, и мы взаимодействуем с ним с первого дня. Настрой такой: давайте удвоим усилия. Если они выполнят свои обещания, мы выполним», — сказал FT высокопоставленный европейский чиновник.
Из-за этого и из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы судебной системы и служб безопасности, менять руководство крупнейших учреждений и предприятий, подконтрольных государству, были заморожены около €35 млрд из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, напомнил в беседе с FT представитель Еврокомиссии.
Эта сумма включает почти €18 млрд из бюджета ЕС, замороженных из-за того, что Брюссель счел нарушениями в Венгрии верховенства права, возросшими рисками коррупции и подрывом независимости судебной власти. Была отложена и выдача Будапешту льготных оборонных кредитов на сумму более €17 млрд.
Представители Еврокомиссии также ожидают скорейшего начала переговоров с Мадьяром и его командой по урегулированию ситуации, возникшей из-за нарушения Венгрией общеевропейских правил по приему мигрантов. Из-за этого спора Будапешту ежедневно начисляется штраф в размере €1 млн. Общая сумма составляет почти €900 млн, и Брюссель вычитает ее из доли Венгрии в бюджете ЕС.
Мадьяр заявлял о намерении разморозить замороженные средства из фондов ЕС. Однако, как именно он планирует действовать по целому ряду вопросов, политик не раскрывал. В частности, не сказал, какую позицию займет по вопросу о выделении Украине кредита, а также по новым санкциям ЕС против России.
Принятие новых антикоррупционных законов, укрепление независимости судебной системы, обеспечение свободы СМИ и академической среды, вероятно, станут приоритетной задачей нового правительства, пишет Bloomberg. Все это будет способствовать разблокировке кредитов и грантов ЕС почти на €20 млрд, срок действия решений о половине из которых должен истечь к концу августа.