Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Венгрии

Явка на выборах 12 апреля составила 79,5%. После обработки 98,9% бюллетеней партия «Тиса» получила 53,07% голосов и 138 из 199 мандатов в венгерском парламенте, а партия «Фидес» — 38,43% голосов и 55 мест.
Орбан признал поражение «Фидес» и поздравил оппонентов: «Результаты выборов болезненны и ясны для нас. Избиратели отказали нам в возможности управлять страной. Я поздравил победившую партию». При этом он заверил, что его партия продолжит работать в качестве оппозиции.
Мадьяр, со своей стороны, пообещал восстановить отношения Венгрии с НАТО и ЕС, хотя отметил, что его правительство не станет «проукраинским». Он также не исключил «при необходимости» переговоров с Москвой, но подчеркнул, что при его премьерстве Будапешт и Москва «не станут друзьями».
The Sun
«Землетрясение» на выборах в Венгрии, положившее конец правлению Орбана, вызвало афтершоки по всей Европе.
Bloomberg
Мадьяр пообещал ввести ограничение в два срока для премьер-министров, чтобы помешать Орбану в будущем вновь претендовать на должность главы правительства.
Le Monde
45-летний Мадьяр, который появился на политической сцене всего два года назад, назвал свою победу «чудом». Поздравления на него посыпались со всей Европы, в том числе от премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Чехии Андрея Бабиша.
The Washington Post
Президент США остается непопулярным в Европе, а венгерские избиратели устали от Орбана, который занимал свой пост 16 лет подряд и мало что мог предложить для оправдания еще одного четырехлетнего срока.
Fox News
Американские самопровозглашенные национал-консерваторы называли Венгрию времен Орбана оазисом традиционализма на пустыре больной, либеральной и декадентствующей постмодернистской Европы. И теперь венгерские избиратели преподали правым силам урок.
Newsweek
После поражения Орбана на выборах Трампу станет сложнее проводить свою пророссийскую политику.
Politico
Будущий премьер-министр выступает против отправки венгерского оружия и денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе.