Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Венгрии

За парламентскими выборами в Венгрии без преувеличения следил весь мир. Хотя официально основными оппонентами были партия действующего премьера Виктора Орбана «Фидес» и партия будущего премьера Петера Мадьяра «Тиса», в непубличной битве сошлись президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс против большинства лидеров «европейских демократий».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Явка на выборах 12 апреля составила 79,5%. После обработки 98,9% бюллетеней партия «Тиса» получила 53,07% голосов и 138 из 199 мандатов в венгерском парламенте, а партия «Фидес» — 38,43% голосов и 55 мест.

Орбан признал поражение «Фидес» и поздравил оппонентов: «Результаты выборов болезненны и ясны для нас. Избиратели отказали нам в возможности управлять страной. Я поздравил победившую партию». При этом он заверил, что его партия продолжит работать в качестве оппозиции.

Мадьяр, со своей стороны, пообещал восстановить отношения Венгрии с НАТО и ЕС, хотя отметил, что его правительство не станет «проукраинским». Он также не исключил «при необходимости» переговоров с Москвой, но подчеркнул, что при его премьерстве Будапешт и Москва «не станут друзьями».

The Sun

«Землетрясение» на выборах в Венгрии, положившее конец правлению Орбана, вызвало афтершоки по всей Европе.

Bloomberg

Мадьяр пообещал ввести ограничение в два срока для премьер-министров, чтобы помешать Орбану в будущем вновь претендовать на должность главы правительства.

Le Monde

Поражение 62-летнего Орбана на выборах при рекордной явке избирателей нанесло тяжелый удар по националистам, включая Трампа, который поддерживал его. Это также лишает президента России Владимира Путина «сочувствующего уха» в Европейском союзе.

45-летний Мадьяр, который появился на политической сцене всего два года назад, назвал свою победу «чудом». Поздравления на него посыпались со всей Европы, в том числе от премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Чехии Андрея Бабиша.

The Washington Post

Поражение Орбана продемонстрировало пределы глобального влияния политического движения Трампа.

Президент США остается непопулярным в Европе, а венгерские избиратели устали от Орбана, который занимал свой пост 16 лет подряд и мало что мог предложить для оправдания еще одного четырехлетнего срока.

Fox News

Американские самопровозглашенные национал-консерваторы называли Венгрию времен Орбана оазисом традиционализма на пустыре больной, либеральной и декадентствующей постмодернистской Европы. И теперь венгерские избиратели преподали правым силам урок.

Newsweek

После поражения Орбана на выборах Трампу станет сложнее проводить свою пророссийскую политику.

Для Трампа это сужает пространство для маневра в его стремлении положить конец конфликту на Украине и осуществить более широкую перезагрузку отношений с Россией, чтобы разморозить значительную часть экономического потенциала.

Politico

Украина выиграла от результатов выборов в Венгрии, но с определенными оговорками. Для Киева победа Мадьяра — это победа с горьким привкусом.

Будущий премьер-министр выступает против отправки венгерского оружия и денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе.

