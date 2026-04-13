Ватикан назвал критику Трампа в адрес папы римского признаком бессилия

Критика президента США Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV выглядит признаком бессилия, заявил представитель святого престола Антонио Спадаро в соцсети Х.
По его словам, когда политическая власть обращается против морального голоса, это часто происходит потому, что та не способна его сдержать. Как отметил Спадаро, Трамп не столько спорит с понтификом, сколько взывает к языку, который ему самому подвластен. Однако папа говорит на ином языке — его невозможно свести к примитивной логике силы, безопасности или национальных интересов, подчеркнул представитель Ватикана.
«В этом смысле атака — это признание в бессилии. Не в силах поглотить этот голос, власть пытается дискредитировать его. Однако, делая это, неявно признает его вес», — указал Спадаро.
Папа римский Лев не раз критиковал внешнюю политику Трампа, особенно после начала военной операции в Иране. В конце марта он назвал войну на Ближнем Востоке «позором для всего человечества». «Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — заявил он тогда. А на фоне слов министра войны США Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа» папа заявил, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа».
13 апреля президент США заявил, что папа римский Лев XIV «ужасен во внешней политике», поскольку поддерживает Иран и «слаб» перед преступностью.
«Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу — страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала свои тюрьмы, в том числе от убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну», — написал республиканец.
Трамп добавил, что его не устраивает критика со стороны папы римского. «Потому что я делаю именно то, ради чего меня избрали, причем с большим перевесом», — добавил он.
