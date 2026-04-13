Александр Фетисов покидает правительство Самарской области

«17 апреля Александр Борисович заканчивает работу в правительстве Самарской области. Огромную часть своей жизни он отдал служению Самаре на муниципальном уровне, на региональном. Мне было очень приятно и почетно, когда Александр Борисович решил стать моим заместителем. Мы действительно очень большую работу провели», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, Александр Фетисов меняет направление деятельности. Судя по всему, речь идет о планах политика избираться в Государственную думу от Самарской области на ближайших выборах.
«Но Александр Борисович остается членом нашей команды, команды развития Самарской области, членом моей команды. Я уверен, что в новой ипостаси, когда она сложится, мы еще много-много добрых дел для Самарской области сделаем», — добавил глава региона.
В заключение речи Вячеслав Федорищев наградил Александра Фетисова наградой «За заслуги перед Самарской областью».
«Заканчивается определенный этап моей жизни, очень важный, связанный со служением Самарской области в качестве вице-губернатора. Я всех хотел бы поблагодарить за совместную работу», — сказал Александр Фетисов.