Папа римский ответил на претензии Трампа

Папа римский Лев неоднократно критиковал внешнюю политику Трампа, особенно после начала операции Израиля и США против Ирана. Понтифик называл конфликт на Ближнем Востоке «позором для всего человечества» и призывал к прекращению боевых действий и поиску мирных решений. Он также подчеркивал, что военное доминирование противоречит христианским ценностям. После заявления главы Пентагона Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа» понтифик заявил, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа».