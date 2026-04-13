Папа римский ответил на претензии Трампа

Некоторые люди используют послание Евангелия «не по назначению», заявил журналистам папа Римский Лео XIV на борту самолета по пути в Алжир, передает Reuters.
«Я буду и впредь громко выступать против войны, стремясь к миру, развитию диалога и многосторонних отношений между государствами для поиска справедливых решений проблем», — сказал он.
Понтифик подчеркнул, что не намеревается дискутировать с Трампом, но отметил, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей.
Папа римский разговаривал с журналистами на английском языке. Папа римский Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) — первый в истории понтифик из США, он родом из Чикаго.
В понедельник, 13 апреля, Трамп резко раскритиковал понтифика, заявив, что тот «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности.
В публикации в соцсети Truth Social республиканец выразил несогласие с позицией папы римского по Ирану и действиям США за рубежом, в том числе в отношении Венесуэлы. По его словам, он действует в соответствии с мандатом избирателей и не принимает критику в свой адрес.
Президент США также заявил, что папа должен быть благодарен за свое назначение, так как церковь назначила его «только потому, что он американец», а также усомнился в эффективности работы главы Римско-католической церкви, добавив, что не является его сторонником.
Папа римский Лев неоднократно критиковал внешнюю политику Трампа, особенно после начала операции Израиля и США против Ирана. Понтифик называл конфликт на Ближнем Востоке «позором для всего человечества» и призывал к прекращению боевых действий и поиску мирных решений. Он также подчеркивал, что военное доминирование противоречит христианским ценностям. После заявления главы Пентагона Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа» понтифик заявил, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа».
