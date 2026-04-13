Президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию об этом особом характере, и действительно, он наполняется конкретным содержанием», — заявил Путин в начале встречи.
На встрече, согласно заявленным 12 апреля планам, будет поднят ряд стратегических вопросов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество с Россией и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.
Помимо этого президент Индонезии планирует затронуть темы «геополитики» и «позиции Индонезии в поддержании глобальной стабильности и мира».
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.
13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства запланировано несколько непубличных встреч в Кремле.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.