Трамп назвал нелепым огромное финансирование НАТО для сдерживания России

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике НАТО, назвав нелепыми огромные траты альянса на противостояние российской угрозе. Поводом для резких высказываний стал отказ европейских стран оказать США помощь в военном конфликте с Ираном. В ЕС к критике Трампа относятся серьезно и строят планы по укреплению собственной обороны без опоры на Вашингтон. При этом ссора Трампа с европейцами может быть не на руку России, поскольку на ее фоне США могут передислоцировать размещенные в Европе войска ближе к ее границам.