Эксперт: почему США жалеют о финансировании НАТО для сдерживания РФ

«США выделяли деньги НАТО десятилетиями, даже после распада Советского Союза. Это делалось, чтобы воспользоваться стратегической слабостью России. Они считали, что РФ исчерпала лимит исторического развития и скоро распадется, и, следовательно, Альянс не жалел никаких средств, чтобы по максимуму застолбить территорию», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт отметил, что ранее США не оценивали Китай как конкурента: КНР для Белого дома являлась «дополнением» к американской экономике, обеспечивающим выпуск американской продукции. Блохин добавил, что сейчас позиции России и Китая в США оцениваются по-другому, и главным соперником для Вашингтона является КНР.
Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал финансовую политику НАТО. По мнению республиканца, США зря инвестировали в безопасность Европы в стремлении бороться против России.