Эксперт: почему США жалеют о финансировании НАТО для сдерживания РФ

США в течение десятилетий финансировали НАТО в надежде ослабить Россию, а Китай воспринимали как страну без амбиций — теперь же Пекин стал основным соперником Вашингтона, и Белый дом вынужден вкладывать средства для его сдерживания. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«США выделяли деньги НАТО десятилетиями, даже после распада Советского Союза. Это делалось, чтобы воспользоваться стратегической слабостью России. Они считали, что РФ исчерпала лимит исторического развития и скоро распадется, и, следовательно, Альянс не жалел никаких средств, чтобы по максимуму застолбить территорию», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что ранее США не оценивали Китай как конкурента: КНР для Белого дома являлась «дополнением» к американской экономике, обеспечивающим выпуск американской продукции. Блохин добавил, что сейчас позиции России и Китая в США оцениваются по-другому, и главным соперником для Вашингтона является КНР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал финансовую политику НАТО. По мнению республиканца, США зря инвестировали в безопасность Европы в стремлении бороться против России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше