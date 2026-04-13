Иван Калмыков назначен новым ректором КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области сменилось руководство: новым ректором назначен Иван Калмыков. Он работает в КУПНО с момента его создания и до последнего времени занимал должность проректора, сообщили в пресс-службе организации.
Иван Калмыков — выпускник исторического факультета ННГУ имени Лобачевского, кандидат исторических наук. Он также возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества и известен как автор работ по краеведению. В числе его достижений — участие в конкурсе «Лидеры России», где он стал финалистом трека «Наука».
До работы в КУПНО Калмыков уже зарекомендовал себя в сфере государственной и общественной деятельности: руководил «Молодой Гвардией» «Единой России», работал в Законодательном собрании области, преподавал в вузах. Кроме того, занимал пост заместителя министра кадровой и молодежной политики региона и участвовал в запуске федеральной программы «ГосСтарт».
Корпоративный университет правительства Нижегородской области был создан в 2020 году как площадка для подготовки современных госслужащих. Сегодня здесь внедряют новые подходы к обучению, развивают управленческие компетенции и формируют кадровый резерв для органов власти.