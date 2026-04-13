15 апреля в Ратуше состоится VII сессия Казгордумы пятого созыва

Заседание начнется в 10:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В среду, 15 апреля, в столичной Ратуше состоится VII сессия Казанской городской думы пятого созыва. Начало запланировано на 10:00.

Депутаты обсудят следующие вопросы:

О присвоении звания «Почетный гражданин Казани» в 2026 году.

Об итогах Года защитника Отечества в Республике Татарстан и плане мероприятий, приуроченных к Году воинской и трудовой доблести.

Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2025 год.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О бюджете муниципального образования города Казани на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Муниципальном казенном учреждении “Управление информационных технологий и связи Исполнительного комитета муниципального образования города Казани”».

Об установлении границ территориального общественного самоуправления «1-Елабужская».

О признании утратившими силу отдельных решений Казанской городской Думы.

Об итогах работы за I квартал 2026 года.

Разное.