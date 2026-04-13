Что определит мировую повестку на неделе 13 — 19 апреля 2026 года: прогнозы экспертов

Ближний Восток
12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс официально признал переговоры в Исламабаде провальными — ядерный вопрос остался нерешенным. Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно — глава Белого дома объявил о введении военно-морской блокады Ормузского пролива. Начальник Генштаба ЦАХАЛ уже предупредил о необходимости подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.
Перемирие между США и Ираном формально действует до 21 апреля, однако провал дипломатической миссии Джей Ди Вэнса фактически поставил его под угрозу, считает ведущий научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Николай Сухов. Стороны возвращаются к логике давления, а дипломатия отходит на второй план.
Последствия неудачных переговоров США и Ирана
Сохраняется высокая вероятность возобновления масштабных ударов США по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится на вывоз запасов обогащенного урана.
Неудачные переговоры США и Ирана могут привести к новому витку эскалации. Обе стороны полагают, что могут вести переговоры с позиции силы, поэтому попытаются эту силу применить, но в определенных границах, чтобы не убить окончательно возможность диалога.
Текущая пауза в боевых действиях может оказаться лишь коротким перерывом перед новой фазой конфликта, причем с акцентом на стратегические объекты. Таким образом, ключевой сценарий — управляемая эскалация: стороны усиливают давление, но избегают шагов, которые полностью закроют дипломатическое окно.
Начало диалога между Израилем и Ливаном
Шансы на успех прямых переговоров между Израилем и правительством Ливана, запланированных на 14 апреля в Вашингтоне, оцениваются как крайне низкие. Несмотря на то, что это будет первый в истории прямой контакт высокого уровня между сторонами, ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями и глубокими внутренними противоречиями в Ливане.
Одним из центральных дипломатических событий недели станут переговоры между Израилем и Ливаном, запланированные на 14 апреля в Вашингтоне. В повестке — прекращение огня, демилитаризация и разоружение «Хезболлы», а также потенциальная нормализация отношений. Эксперт оценивает вероятность дипломатического прорыва в диалоге как минимальную.
Блокада Ормузского пролива
На этой неделе американский флот будет препятствовать заходу и выходу судов из пролива, а также перехватывать танкеры, которые выплатили Ирану «сборы за безопасность». Продолжится операция по расчистке пролива от иранских мин. Командование США намерено в ближайшие дни предоставить гражданским судам маршруты безопасного прохода.
Урегулирование методами экономического давления — перекрытие Ормузского пролива или ограничение движения иранских судов — выглядит не очень реалистичным. В целом ситуация в регионе остается напряженной. Усиление давления на Иран возможно не только со стороны США и Израиля, но и потенциально — со стороны стран Персидского залива.
Неделя с 13 по 19 апреля покажет, перерастет ли пауза в в полномасштабную региональную войну или стороны сохранят управляемую эскалацию, оставляя пространство для переговоров, в том числе на ливанском треке.
Азия
На азиатском направлении важной интригой становятся возможные поставки оружия из Китая в Иран. Согласно данным спецслужб США, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах и сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах. Официальный Пекин опровергает данную информацию.
Разведка США: Китай готовится поставить оружие Ирану
Очевидная интрига — китайские поставки вооружений в Иран. Китай, как правило, занимает очень осторожную позицию и вряд ли пойдет на такой шаг, однако тема будет присутствовать в повестке.
Автор телеграм-канала «Товарищ Сухов: Восток — дело тонкое» Николай Сухов обращает внимание, что посольство КНР в Вашингтоне отрицает факт предоставления оружия любой из сторон конфликта. При этом Пекин остается ключевым партнером Тегерана в восстановлении его ракетной программы и поставках технологий двойного назначения.
Восстановление контактов между Китаем и Тайванем
На прошлой неделе состоялась знаковая встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидером тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. По итогам визита делегации Гоминьдана в Китай был достигнут ряд договоренностей — упрощение ввоза продукции из Тайваня, поддержка малого бизнеса в освоении китайского рынка и восстановление прямого авиасообщения.
На уровне риторики происходит разрядка в отношениях. Шаги по сближению с Китаем могут быть связаны с тем, что на Тайване не верят в США и их гарантии безопасности. Потенциально сближение с Китаем может стать для Тайваня более выгодным, стабильным и безопасным сотрудничеством, чем с западным миром.
По мнению эксперта, Вашингтон оказывается в уязвимом положении в случае трансформации отношений с Тайванем: остров остается ключевым производителем чипов, критически важных для американской экономики.
Политолог Михаил Карягин выделяет также визит в Россию президента Индонезии Прабово Субианто. Встреча с Владимиром Путиным подтверждает стремление стран глобального Юга усиливать самостоятельную внешнюю политику, уверен эксперт.
Европа
Ключевым событием в Европе стало подведение итогов парламентских выборов в Венгрии. Правящий альянс «Фидес» премьер-министра страны Виктора Орбана потерпел поражение, уступив оппозиционной партии «Тиса», которая получит большинство мест в парламенте страны.
Итоги парламентских выборов в Венгрии
Брюссель будет стремиться максимизировать позитив от поражения Орбана. Также активизируется подготовка к неформальному саммиту лидеров ЕС, который запланирован на следующую неделю. Не исключены сигналы в поддержку Украины и актуализация вопросов согласования кредита в 90 млрд.
Уход Орбана с поста премьер-министра во многом определит будущую политику Европейского союза. То, что он потерпел серьезное поражение, ослабляет политические силы, которые долгое время внушали страх Брюсселю. Крайне интересно, что последует за приходом Петера Мадьяра к власти, ранее он обещал перевести в Венгрию на альтернативные российским энергоресурсы.
Поражение Орбана также ударяет по позициям правых сил в Европе и указывает на ослабление влияния Трампа, который поддерживал венгерского премьера. Главная интрига — возглавит ли теперь Словакия сопротивление поддержке Украины в Евросоюзе.
Смена власти в Венгрии потенциально означает пересмотр энергетической политики и снижение зависимости от российских ресурсов. Также итоги выборов могут определить усиление проевропейского курса и повлиять на ключевые решения ЕС, включая санкционную политику и поддержку Украины. В ближайшие дни резких перемен ждать не стоит — изменения потребуют времени, полагаюи эксперты.
США
Отдельным фактором внутренней политики США становится конфликт Дональда Трампа с Ватиканом. Президент США дошел до прямых оскорблений в адрес Папы римского. Главным итогом такого разлада станет потеря поддержки Трампом части электората, уверен доцент Финансового института Иван Пятибратов.
Конфликт Дональда Трампа с Папой римским
В Америке очень много католиков, и они представляют довольно-таки серьезную политическую силу. Ссориться с ними потенциально опасно. На этой неделе можно будет наблюдать, как конфликт с главой католической церкви окажет влияние на рейтинги Трампа, и как американский президент будет из этой ситуации выкручиваться.
Нынешний глава Ватикана является первым понтификом-американцем, при этом он открыто критикует действия администрации президента США — от миграционной политики до войны в Иране. Папа римский идет на прямое противостояние с Трампом — он не только выступил с осуждением действий президента, но и отказался от визита в США в честь 250-летнего юбилея страны.