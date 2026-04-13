Украина отказалась от плана по снижению возраста мобилизации ниже 25 лет

Украина пока не собирается легализовать мобилизационный возраст ниже 25 лет, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».
По словам Палисы, Украина также пока не планирует менять правила выезда для мужчин в возрасте 18−23 лет. «На данный момент по обеим позициям — это не рассматривается», — сказал он.
Палиса также заявил, что в стране в течение десяти месяцев значительно улучшилась ситуация по мобилизации, появилась положительная динамика.
По сравнению с 2024 годом, эффективнее стали как рекрутинг, так и сама мобилизация, были устранены определенные операционные пробелы, образованные в процессе мобилизации, сказал он.
Вместе с тем, по словам Палисы, предстоит выполнить еще много работы.
В апреле 2024 года на Украине был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что смысла снижать минимальный возраст для мобилизации на Украине с 25 до 18 лет нет, поскольку это только увеличит число военных без должного оснащения.
