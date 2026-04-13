Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина отказалась от плана по снижению возраста мобилизации ниже 25 лет

Украина пока не собирается легализовать мобилизационный возраст ниже 25 лет, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

Источник: РБК

По словам Палисы, Украина также пока не планирует менять правила выезда для мужчин в возрасте 18−23 лет. «На данный момент по обеим позициям — это не рассматривается», — сказал он.

Палиса также заявил, что в стране в течение десяти месяцев значительно улучшилась ситуация по мобилизации, появилась положительная динамика.

По сравнению с 2024 годом, эффективнее стали как рекрутинг, так и сама мобилизация, были устранены определенные операционные пробелы, образованные в процессе мобилизации, сказал он.

Вместе с тем, по словам Палисы, предстоит выполнить еще много работы.

В апреле 2024 года на Украине был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что смысла снижать минимальный возраст для мобилизации на Украине с 25 до 18 лет нет, поскольку это только увеличит число военных без должного оснащения.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.