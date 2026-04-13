Украина отказалась от плана по снижению возраста мобилизации ниже 25 лет

В апреле 2024 года на Украине был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что смысла снижать минимальный возраст для мобилизации на Украине с 25 до 18 лет нет, поскольку это только увеличит число военных без должного оснащения.