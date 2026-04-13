Патрушев заявил о соучастии соседних стран в ударах ВСУ по портам России

Сопредельные государства стали соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам в Балтийском море, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: РБК

«Даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит», — сказал Патрушев.

Так он ответил на вопрос об атаках дронов на порты в Приморске и Усть-Луге.

По его словам, жителям Эстонии рассылают «смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников».

«Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?», — задался Патрушев вопросом.

Материал дополняется.

Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше