СМИ назвали выборы в Венгрии уроком для демократической партии и Трампа

Демократы должны смелее «бросать вызовы» республиканцам и Трампу, ведь сейчас в мире к власти приходят реформисты, которые рушат старые институты, пишут Politico и Foreign Policy.

Источник: РБК

Поражение партии премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС на парламентских выборах может стать уроком для Демократической партии США: ее члены на примере Венгрии должны попытаться понять, что они в последние годы делали неправильно, — пишет Politico.

Смещение Орбана с поста премьера — «новый триумф для особого вида деструктивной политики», определяемой реформистами, которые создают новые партии и разрушают старые, побеждая на выборах на фоне устаревания традиционных политических структур, поясняет издание. Таковыми являются Петер Мадьяр и его партия «Тиса». Вероятный будущий премьер Венгрии всего два года назад состоял в ФИДЕС.

Похожие тенденции прослеживаются во Франции, Италии, Канаде, Аргентине, Южной Корее и самих США, отмечают авторы. И приходят к выводу, что новых политиков-лидеров объединяет не идеологический фактор, а похожий путь к власти.

Демократы в США в последние десять лет активно сопротивлялись переменам, и в итоге к власти пришел Дональд Трамп, который по сути «уничтожил» традиционную Республиканскую партию, пишет Politico.

К похожим выводам приходит и журнал Foreign Policy (FP). Для демократов главный урок заключается в том, что они не должны бояться «бросать вызов» республиканцам на территориях, где они традиционно обладают поддержкой.

Для Трампа и его союзников результаты выборов в Венгрии подчеркивают ограниченность «культурной войны» как устойчивой стратегии: избиратели ищут не «показных заявлений», а «реальных улучшений в своей повседневной жизни», поясняет FP. В то же время коррупция, особенно если ее связывают с лидером, его семьей и близкими — это «политический яд, медленно действующий, но смертельно опасный», предупреждает журнал.

Поражение ФИДЕС Foreign Policy объяснил сочетанием двух факторов — накопленными ошибками действующего правительства и «изобретательности» оппозиции. К первым издание отнесло неудовлетворительные экономические показатели, включая высокую инфляцию, коррупцию и недовольство общества управлением ключевыми государственными институтами, например, системой здравоохранения.

Мадьяр и «Тиса» смогли проанализировать неудачи там, где проиграли прежние конкуренты ФИДЕС, и добиться успеха, пишет Politico. Партия выработала собственную стратегию противодействия ФИДЕС, например, отказалась от широких дискуссий на темы иммиграции и ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его). Мадьяру, активно критиковавшему власти за ошибки, также удалось подстегнуть патриотические настроения, в том числе наладив прямое общение с избирателями в соцсетях.

