СМИ назвали выборы в Венгрии уроком для демократической партии и Трампа

Для Трампа и его союзников результаты выборов в Венгрии подчеркивают ограниченность «культурной войны» как устойчивой стратегии: избиратели ищут не «показных заявлений», а «реальных улучшений в своей повседневной жизни», поясняет FP. В то же время коррупция, особенно если ее связывают с лидером, его семьей и близкими — это «политический яд, медленно действующий, но смертельно опасный», предупреждает журнал.