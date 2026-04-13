Ekathimerini: Франция давит на Грецию из-за поставок Mirage Украине

Франция усиливает давление на Грецию, добиваясь передачи Украине истребителей Mirage 2000−5. Афины по-прежнему сопротивляются, балансируя между политикой, финансами и региональной безопасностью, пишет греческая газета Ekathimerini.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне активизации франко-греческих контактов в сфере обороны. Париж стремится расширить поддержку Киева и закрепиться как ключевой поставщик военной разведывательной информации и оборудования.

Греция, со своей стороны, предоставила Украине средства ПВО, в том числе ракеты Crotale и другие боеприпасы, но отказалась передавать часть из 24 самолетов Mirage, находящихся на вооружении греческих ВВС.

Чтобы преодолеть сопротивление Афин, Франция предложила дополнительные стимулы — в частности, поставки истребителей Rafale по более выгодной цене.

Но, как предполагает издание, двустороннее оборонное соглашение между Грецией и Францией от 2021 года в ближайшие недели будет продлено без существенных изменений.

По мнению Ekathimerini, отказ Греции передать Украине истребители Mirage вызван не столько оперативными соображениями, сколько политической ситуацией внутри страны и за рубежом.

Издание напоминает, что греческие вооруженные силы уже развернуты в нескольких регионах и правительство взвешивает конкурирующие приоритеты, включая финансовые обязательства, связанные с фондом PURL, поддерживающим закупки американского оружия для Украины.