Ekathimerini: Франция давит на Грецию из-за поставок Mirage Украине

В статье говорится, что этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне активизации франко-греческих контактов в сфере обороны. Париж стремится расширить поддержку Киева и закрепиться как ключевой поставщик военной разведывательной информации и оборудования.
Греция, со своей стороны, предоставила Украине средства ПВО, в том числе ракеты Crotale и другие боеприпасы, но отказалась передавать часть из 24 самолетов Mirage, находящихся на вооружении греческих ВВС.
Но, как предполагает издание, двустороннее оборонное соглашение между Грецией и Францией от 2021 года в ближайшие недели будет продлено без существенных изменений.
Издание напоминает, что греческие вооруженные силы уже развернуты в нескольких регионах и правительство взвешивает конкурирующие приоритеты, включая финансовые обязательства, связанные с фондом PURL, поддерживающим закупки американского оружия для Украины.