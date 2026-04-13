В Анкаре заявили, что Израиль может объявить Турцию новым врагом

Израильские власти и оппозиция стремятся объявить Анкару новым врагом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан агентству Anadolu.
Глава МИД Турции также назвал агрессивные действия Израиля в Ливане частью его политики экспансии, которые могут привести к региональному конфликту. При этом позиция, которую занимает Турция в отношении Газы, Ливана и всего региона, противоречит экспансионистской политике Израиля и ставит его в затруднительное положение, добавил Фидан.
Ранее Стамбульская прокуратура завершила подготовку обвинительного акта в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Им инкриминируют геноцид, преступления против человечности, пытки и грабеж в связи с нападением на гуманитарный флот «Сумуд», следовавший в сектор Газа.
Дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Гособвинение настаивает на пожизненном заключении при отягчающих обстоятельствах для фигурантов и параллельно — тюремных сроках от 1,1 тыс. до 4,5 тыс. лет для каждого.
