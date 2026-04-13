В МИД КНР прокомментировали намерение заблокировать Ормузский пролив

Обеспечение беспрепятственного прохода через Ормузский пролив отвечает общим интересам международного сообщества, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь после объявления американского лидера Дональда Трампа о намерении заблокировать путь.

Источник: РБК

Обеспечение беспрепятственного прохода через Ормузский пролив отвечает общим интересам международного сообщества, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь после объявления американского лидера Дональда Трампа о намерении заблокировать путь. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

По его словам, поддержка в регионе безопасности и стабильности, а также свободного прохода судов через пролив отвечают интересам всех сторон в мировом сообществе. Го уточнил, что Ормузский пролив является важным маршрутом для организации международной торговли товарами и энергоносителями.

Дипломат призвал все стороны конфликта соблюдать сдержанность и добавил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в целях его разрешения.

Ранее Bloomberg сообщал, что китайские власти разрешили государственным НПЗ использовать коммерческие запасы нефти для стабилизации поставок на внутреннем рынке на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп 12 апреля заявил, что США при содействии других стран будут препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит. Блокада, по его словам, начнется в ближайшее время.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
