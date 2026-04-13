Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию «Фидес» Виктора Орбана. По данным комиссии, «Тиса» получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место «Фидес» должна получить 55 мест.
«(В европейских — ред.) столицах ожидают, что Мадьяр разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето Будапешта на следующий пакет санкций в отношении России», — говорится в материале издания.
Как пишет газета, эти шаги стали бы главным показателем того, что новое руководство Венгрии стремится к восстановлению отношений с ЕС.
Кроме того, по данным издания, в Еврокомиссии ожидают проведения ускоренных переговоров с Будапештом в отношении отказа последнего следовать постановлению Европейского суда. Суд счел, что венгерское законодательство о предоставлении убежища нарушает правила ЕС, и выписал Венгрии штраф.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».