Кремль отказался поздравлять соперника Орбана с победой на выборах в Венгрии

Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах, так как Венгрия — недружественная страна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2024

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем, — сказал он в комментарии Юнашев Live. — А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас». На вопрос, дружила ли Москва с проигравшим на выборах премьером Виктором Орбаном, представитель Кремля ответил, что «с ним вели диалог».

Песков подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с новым руководством Венгрии, но сперва оценит, «какова будет генеральная линия» страны. Он высказал мнение, что отношения Москвы и Будапешта не могут стать хуже, так как хуже уже некуда.

По данным Financial Times, европейские лидеры ожидают изменения политического курса Венгрии после парламентских выборов. Источники издания заявили, что от избранного премьер-министра Мадьяра ждут разблокировки финансовой помощи для Украины и согласования нового пакета антироссийских санкций.

